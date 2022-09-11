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Çin'de Süt Ürünleri Üretimi 2021 Yılında Yüzde 7 Arttı

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Çin'de Süt Ürünleri Üretimi 2021 Yılında Yüzde 7 Arttı

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki bir endüstri raporuna göre, ülkenin süt ürünleri üretimi, talepteki istikrarlı toparlanmayla birlikte 2021 yılında arttı.

BEİJİNG, 11 Eylül (Xinhua) -- Çin'deki bir endüstri raporuna göre, ülkenin süt ürünleri üretimi, talepteki istikrarlı toparlanmayla birlikte 2021 yılında arttı. Geçen hafta Shandong eyaletine bağlı Jinan'da düzenlenen bir günlük konferans ve fuarda yayınlanan rapora göre, ülkenin süt ürünleri üretimi 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 37,78 milyon tona ulaştı. Büyük ölçekli üretimin oranı, bir yıl öncesine göre 2,8 yüzde puan artarak yüzde 70'e çıktı. Ülkedeki bebek maması pazarında en büyük pay, yüzde 68'e hakim olan yerli markaların elinde kaldı. Rapora göre Çin'in süt üretimi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 8,4 artışla güçlü bir şekilde büyümeyi devam ettirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Shandong Eylül Güncel Haberler

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