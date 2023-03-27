Çin'de Sürücüsüz Taksiler Beijing Banliyölerinde Çalışmaya Başladı

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in banliyölerinde sürücüsüz taksilerin hizmete girmesiyle akıllı ulaşım konusunda yeni bir sayfa açılmış oldu.

Çin'in önde gelen arama motoru ve yapay zeka geliştiricisi Baidu ve Çinli otomobil üreticisi FAW Hongqi tarafından piyasaya sürülen sürücüsüz bir robot taksi Hunan eyaletinin Changsha kentinde test sürüşü yapıyor, 6 Aralık 2019. (Fotoğraf:Xue Yuge/Xinhua)

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in banliyölerinde sürücüsüz taksilerin hizmete girmesiyle akıllı ulaşım konusunda yeni bir sayfa açılmış oldu.

China Daily'nin Pazartesi günkü haberine göre Beijing Mart ayının başlarında, Çinli teknoloji devi Baidu ve otonom araç girişimi Pony.ai'ye tamamen sürücüsüz robot taksi hizmetleri sunmaları için lisans vermişti. Böylece ilk kez tamamen otonom bir araç filosu metropol düzeyinde bir şehirde çalışma izni almış oldu.

Habere göre Çin'in otonom sürüş sektörünün önde gelenleri arasında yer alan iki şirket de, Beijing'in güney banliyösünde yer alan Yizhuang'da 60 kilometrekarelik bir alanda 10'ar otonom araç konuşlandırdı.

Haberde, Baidu'nun otonom taksi çağırma hizmetlerini 2025 yılında 65 şehre, 2030 yılında ise 100 şehre yaymayı planladığı belirtildi.

Küresel danışmanlık şirketi IHS Markit'in tahminlerine yer veren habere göre, 2030 yılına kadar Çin'in sürücüsüz taksi hizmetinin ülkenin taksi pazarının yüzde 60'ını oluşturması ve piyasa değerinin 1,3 trilyon yuana (188,6 milyar ABD doları) ulaşması bekleniyor.

Shanghai merkezli danışmanlık şirketi Automotive Foresight'ın Genel Müdürü Yale Zhang, karmaşık yol koşulları ve yasal eksiklikler nedeniyle robot taksilerin belirlenen bölgelerde çalışmasını gerektiren mevcut sınırlamalara karşın, veri birikimi ve algoritmalardaki iyileştirmelerle taksilerin kapsama alanlarının genişlemesinin beklendiğini söylüyor.

Yale'e göre robot taksinin aynı zamanda özel otonom araçların geliştirilmesinin önünü açması da bekleniyor. Yale, özel otonom araçların, insanların yaşamlarını dönüştürebilecek devrim niteliğinde bir teknoloji olma potansiyeline dikkat çekiyor.