Çin'de Sürücüsüz Araçlar 400'den Fazla Üniversite Kampüsüne Teslimat Yaptı

Çin'in kurye şirketi Cainiao Network tarafından piyasaya sürülen sürücüsüz teslimat araçları, "11.11" çevrimiçi alışveriş festivali öncesinde çevrimiçi satışların artmasıyla birlikte 1-11 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon paket teslim etti.

Çin'in kurye şirketi Cainiao Network tarafından piyasaya sürülen sürücüsüz teslimat araçları, "11.11" çevrimiçi alışveriş festivali öncesinde çevrimiçi satışların artmasıyla birlikte 1-11 Kasım tarihleri arasında yaklaşık 2 milyon paket teslim etti.

"Xiaomanlyu" ya da "küçük eşekler" olarak adlandırılan 700'den fazla sürücüsüz teslimat aracı, 1 Kasım'dan bu yana Çin genelinde 400'den fazla üniversite kampüsüne teslimat yaptı.

Algoritma yardımıyla teslimat için en kolay rotayı bulan araçlar, tek seferde yaklaşık 50 paket taşıyabiliyor ve tek seferlik şarjla 100 kilometre yol alabiliyor.

İlk kez 2009'da yapılan ve yılda bir kez düzenlenen "11.11" alışveriş festivali, Çin'de en çok ilgi gören alışveriş festivallerinden biri haline geldi.

Çin Devlet Posta Bürosu'na göre, Çin'in kurye sektöründe yalnızca 11 Kasım'da 552 milyon koli olmak üzere 1-11 Kasım tarihleri arasında toplam 4,27 milyar koli işlem gördü.

Büro, kurye sektörünün 20 Kasım'a kadar devam etmesi beklenen yoğun sezona iyi hazırlandığını ve teslimat ağının sorunsuz çalıştığını bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hangzhou'dan bildiriyor.(XHTV)