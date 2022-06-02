Çin'de Sulak Alanları Koruma Yasası Yürürlüğe Girdi - Haberler

BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'de sulak alanların korunmasına ilişkin yeni yasa Çarşamba günü yürürlüğe girdi. Böylece ülkenin geniş sulak alanlarının daha fazla korunması ve idari sistemin iyileştirilmesi için somut adım atıldı. Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi Başkanı Guan Zhiou, yasanın uygulamaya geçmesinin Çin'de sulak alanların yasalarla korunmasında yeni bir aşamaya işaret ettiğini söyledi. Yasaya göre, ülkede sulak alanların yönetimi farklı seviyelerde gerçekleşecek ve önemli sulak alanlar çevre koruma kırmızı çizgileri kapsamında olacak. Çin'de sulak alanların korunması çabaları, gerekli düzenlemelerin olmaması, aşırı kullanım ve hatta tahribat gibi sorunlarla karşı karşıyaydı.

Beijing Ormancılık Üniversitesi Çevre Hukuku Araştırma Merkezi Başkanı Yang Zhaoxia, yeni yasanın sulak alanların makul kullanımını teşvik etmeye ve güçlü sulak alan ekosistemleri sağlamaya yardımcı olacağını, ayrıca ekonomik, sosyal ve ekolojik faydaların buluşmasına katkıda bulunacağını söyledi. Çin'deki sulak alanların 64'ü uluslararası, 29'u ulusal öneme sahip sulak alan kapsamında bulunuyor. Ülkede 600'den fazla sulak alan doğa koruma alanı ve 1.600 sulak alan parkı mevcut. Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi, yasanın uygulanmasının ardından, Çin'de bu alanların korunmasının ivme kazanmasının beklendiğini ve ülkede sulak alanların korunma oranının 2025 itibarıyla yüzde 55'e çıkarılmasının ve 1 milyon mu (66.000 hektarın üzerinde) sulak alanın restore edilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Xinhua / Güncel