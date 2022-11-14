Çin'de Su Koruma Projelerine Yapılan Yatırım Yılın İlk 10 Ayında Rekor Seviyeye Ulaştı

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin, Ocak-Ekim 2022 döneminde su koruma tesislerine 921,1 milyar yuan (128,11 milyar ABD doları) tutarında rekor yatırım yaptı.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin, Ocak-Ekim 2022 döneminde su koruma tesislerine 921,1 milyar yuan (128,11 milyar ABD doları) tutarında rekor yatırım yaptı.

Çin Su Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin, yılın ilk 10 ayında, 45'i büyük çaplı olmak üzere yaklaşık 24 bin su koruma projesinin yapımına başladı.

Çin, istihdamı artırması, tahıl güvenliğini koruması ve yeşil kalkınmaya olanak sağlaması beklenen su koruma altyapısı yapımına ilişkin çalışmalarını bir süredir hızlandırdı.