Çin'de Su Kalitesi İyileşiyor

Çin'in su kalitesi seviyeleri bu yılın ilk yarısında istikrarlı bir iyileşme gösterdi. Ülkedeki su kalitesi sisteminde üçüncü kademe ve üzerinde olan yüzey sularının oranı geçen yıla göre arttı.

BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in su kalitesi seviyelerinde bu yılın ilk yarısında istikrarlı bir iyileşme görüldü.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede kullanılan beş kademeli su kalitesi sisteminde üçüncü kademe ve üzerinde olan yüzey sularının oranı, söz konusu dönemde geçen yıla göre 2,1 yüzde puan artışla yüzde 87,8'e çıktı.

En düşük seviye olan beşinci kademedeki yüzey suyu oranıysa geçen yılın aynı dönemine göre 0,1 yüzde puan düşerek yüzde 1'e indi.

Yılın ilk yarısında Çin'deki önemli nehir, göl ve rezervuarlardaki su kalitesinde iyileşme görüldü. Yangtze Nehri, Sarı Nehir ve diğer önemli nehir havzalarında bulunan üçüncü kademe ve üzerindeki suyun oranı, geçen yıla göre 1,8 yüzde puan artarak yüzde 89,1'e yükseldi.

Üçüncü kademe ve üzerindeki suya sahip göl ve rezervuarlar, ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre 4,1 yüzde puan artışla hükümetin izlediği 208 önemli göl ve rezervuarın yüzde 80,3'ünü oluşturdu.