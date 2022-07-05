Çin'de Son 60 Yılın En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Son 60 Yılın En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Çin'de Son 60 Yılın En Sıcak Haziran Ayı Yaşandı

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi Salı günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde Haziran ayındaki ortalama hava sıcaklığının 21,3 santigrat dereceye ulaştığını bildirdi.

BEİJİNG, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi Salı günü yaptığı açıklamada, ülke genelinde Haziran ayındaki ortalama hava sıcaklığının 21,3 santigrat dereceye ulaştığını bildirdi. Derece, ülkede 1961'den bu yana kaydedilen en sıcak Haziran ayına işaret ediyor. Haziran ayında kaydedilen sıcaklık, normalden 0,9 derece daha yüksek. İdarenin açıklamasına göre, aralarında Çin'in orta kesimindeki Henan ve doğusundaki Shandong eyaletlerinin de yer aldığı pek çok bölgede, Haziran ayında tarihin en yüksek hava sıcaklığı kaydedildi.

Çin'in bazı bölgelerini 13-26 Haziran tarihlerinde etkisi altına alan sıcak hava dalgası 600 milyondan fazla insanı etkiledi. Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletindeki bir ilçedeki sıcaklık ise 25 Haziran'da 44,2 dereceyi gördü. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi Müdür Yardımcısı Fang Xiang, Haziran ayında gözlenen ortalama yüksek sıcaklığa, bu dönemde Çin'in kuzey bölgelerindeki hava durumunu kontrol eden güçlü ve yüksek sıcak hava dalgasının neden olduğunu belirtti. Fang'a göre, Çin'in güneyi ile güneybatısı ve doğusunun bazı bölgelerindeki sıcaklıklar Temmuz ayında önceki yıllara göre daha düşük seyredecek, ülkenin geri kalanında da benzer veya daha yüksek sıcaklıklar gözlenecek.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title