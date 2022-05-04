Çin'de son 24 saatte 5 bin 498, Hong Kong'da 313 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 5 bin 498, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise 313 Kovid-19 vakasına rastlandı. Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise 28 bin 487 vaka kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 362, hastalık belirtisi göstermeyen 5 bin 136 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 70 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 260, göstermeyen 4 bin 722 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 16 kişi öldü.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Karantinanın altıncı haftasına girdiği kentte, tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.

Kentin büyük bölümünde karantina kısıtlamaları sürerken imalat, inşaat ve ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Pekin'de tedbirler sıkılaştırıldı

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 46, göstermeyen 5 vaka tespit edildi.

Kentte 1-5 Mayıs tarihlerini kapsayan İşçi Bayramı tatilinde kafe, bar ve restoranların yalnızca paket satış yapmalarına izin verilirken toplu etkinlikler iptal edildi.

Anaokulları ile ilk ve orta dereceli okulların 5-11 Mayıs arasında derslere çevrim içi devam edeceği bildirildi.

Kentte vakaların yayılmasını önlemek üzere 40'tan fazla metro istasyonu ve 158 otobüs hattı seferlere kapatıldı. Kapatılan istasyonların ve otobüs hatlarının büyük bölümü vakaların yoğun olduğu Çaoyang ilçesinde yer alıyor.

Ayrıca Çaoyang ilçesinde çalışanların 5 Mayıs'tan itibaren evlerinden çalışmaları, ofise gitme mecburiyetinde olanların ise yalnız dışarı çıkmaları ve ofiste kalabalıklar halinde bir araya gelmekten kaçınmaları tavsiye edildi.

Kentin 12 merkez ilçesinde 3,4,5 Mayıs'ta her gün toplu test uygulanacak.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında 22 Nisan'dan bu yana 505 vaka kaydedildi. İlk vakaların tespit edilmesinden önce virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 218 bin 198 vaka tespit edildi, 5 bin 128 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 22'si yurt dışı kaynaklı 313 Kovid-19 vakası tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 18 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 205 bin 83 vaka görülürken, 9 bin 325 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

Tayvan'da rekor sayıda vaka kaydedildi

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da vaka artışı dikkat çekiyor. Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 28 bin 420, dış kaynaklı 67 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 5 kişi öldü.

Günlük vaka sayısı, salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaşırken ilk kez 20'li yaşlardaki bir kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 26 Nisan'da ateş ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran kadın hastanın virüse karşı üç doz aşılanmış olduğu ve kronik bir rahatsızlığı bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, mart sonundan beri vakaların giderek arttığı gözleniyor. Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı, 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da ise 10 bin ve 30 Nisan'da 15 bin eşiğini geçmişti.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 202 bin 418 vaka görüldü, virüs nedeniyle 881 kişi hayatını kaybetti.