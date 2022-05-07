Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 324 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 351, hastalık belirtisi göstermeyen 4 bin 324 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 55 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 253, göstermeyen 3 bin 961 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 13 kişi öldü.

Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamada kentte haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanan üniversiteye giriş sınavlarının salgın durumu nedeniyle 7-9 Temmuz'a ertelendiği bildirildi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgında 1 Mart'tan bu yana 600 binden fazla vaka kaydedildi.

Kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.

Karantina tedbirlerinin 6 hafta haftadır sürdüğü kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Pekin'de toplu testler devam ediyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 45, göstermeyen 8 vaka tespit edildi. Ayrıca yurt dışından gelen bir kişide virüse rastlandı.

Vakaların yoğun olduğu Çaoyang ilçesinde ve 25 Nisan'dan bu yana vaka görülen diğer merkez ilçelerde hafta sonunda yeni tur toplu testler yapılıyor.

Vakaların yüzde 40'ının görüldüğü 4 milyon nüfuslu Çaoyang'da çok sayıda apartman kompleksi karantinaya alınırken toplu taşıma hizmetleri durdurulmuştu. İlçeye bağlı, başkentin finans ve iş merkezi Guomao semtinde oteller, ofisler ve alışveriş merkezilerinin bulunduğu Dünya Ticaret Merkezi kompleksi, virüs taşıyan bir kişinin ziyaret ettiğinin anlaşılmasının ardından kapatılmıştı.

Kentte tüm vatandaşların kamusal alanlara ve toplu taşıma araçlarına erişim için son bir haftada yapılmış Kovid-19 testinin negatif sonucunu göstermesi gerekiyor.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Pekin'de Omicron varyantını taşıyan vakaların yol açtığı yeni salgın dalgasında 22 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde 610 vakanın tespit edildiği bildirildi.

Kentte ilk vakaların tespit edilmesinden önce virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı belirtilmişti.

Yeni salgındaki vaka sayısı, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bırakmıştı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 219 bin 996 vaka tespit edildi, 5 bin 166 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 29'u yurt dışı kaynaklı 324 Kovid-19 vakası tespit edildi, 11 kişi hayatını kaybetti.

Kentte 20 binin üzerine kadar çıkan günlük vaka sayısı üç haftadır 1000'in altında seyrediyor.

Salgında 1 Mart'tan bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka kaydedilirken 9 bin 131 kişi yaşamını yitirdi.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.