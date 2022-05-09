Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 266 Kovid-19 vakasına rastlandı. Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise 44 bin 361 vaka kaydedildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 415, hastalık belirtisi göstermeyen 3 bin 918 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 73 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 322, göstermeyen 3 bin 625 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 11 kişi öldü.

Şanghay'da Cinşan ilçesinin ardından son 14 günde vaka kaydedilmeyen Vanli ilçesinde karantina bölgeleri dışında vaka görülmesi nedeniyle yeniden "statik yönetim" adı verilen bölge için hareket kısıtlamaları uygulanmaya başlandı.

Statik yönetimin uygulandığı bölgede tüm vatandaşlara evlerinden çıkmamaları bildirilirken, sağlık görevlileri, gıda dağıtıcıları ve topluluk gönüllülerinin bölge içi hareketlerine kısıtlama getiriliyor.

Kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Tedbirlerin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilmişti.

Karantina tedbirlerinin 6 haftadır sürdüğü kentte imalat, inşaat ve ticaret şirketleri, faaliyetlerini kapalı devre salgın koruma tedbirleri altında yürütüyor.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgında 1 Mart'tan bu yana 608 binden fazla vaka kaydedildi, 547 kişi hayatını kaybetti.

Pekin'de toplu testler devam ediyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'da görülen yerel kaynaklı vakaların yol açtığı salgın sürüyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 33, göstermeyen 16 vaka tespit edildi.

Vakaların yoğun olduğu, şehrin doğusundaki Çaoyang ve Şunyi ilçelerinde yaşayanların "zorunlu olmadıkça bölgelerini terk etmemeleri" istendi.

Kentin en kalabalık merkez ilçesi olan 4 milyon nüfuslu Çaoyang'da çok sayıda apartman kompleksi karantinaya alınırken toplu taşıma hizmetleri durdurulmuştu.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

Kentte 22 Nisan'da başlayan salgın dalgasında ilk vakaların tespit edilmesinden önce virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı belirtilmişti.

Yeni salgındaki vaka sayısı, şehirdeki en büyük yayılma olarak kayıtlara geçen, Haziran 2020'de Şinfandi Toptancı Gıda Pazarı'ndan yayılan, 34 günde 368 vakanın kaydedildiği dalgayı geride bıraktı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 220 bin 40 vaka tespit edildi, 5 bin 185 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 23'ü yurt dışı kaynaklı 266 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

Günlük vaka sayısı 23 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgında 1 Mart'tan bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka kaydedilirken 9 bin 133 kişi yaşamını yitirdi.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da günlük Kovid-19 vakalarının sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 44 bin 294, dış kaynaklı 67 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 12 kişi öldü.

Yaşamını yitirenlerin 60 ila 90 yaşlarındaki 7 kadın ve 5 erkek olduğu ve tümünün kronik rahatsızlıkları bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da vakaların mart sonundan itibaren katlanarak artması dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu Ada'da günlük vaka sayısı 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da 5 bin, 28 Nisan'da ise 10 bin, 3 Mayıs'ta 20 bin, 7 Mayıs'ta 40 bin eşiğini geçmişti.

Günlük vaka sayısının 3 ila 5 günlük aralıklarla ikiye katlandığı gözleniyor.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 357 bin 271 vaka görüldü, virüs nedeniyle 919 kişi hayatını kaybetti.