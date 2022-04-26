Çin'de son 24 saatte 17 bin 813, Hong Kong'da 431 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 17 bin 813, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise 431 vaka kaydedildi. Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise 5 bin 221 vaka görüldü.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1973, hastalık belirtisi göstermeyen 17 bin 813 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 88 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 1661, göstermeyen 15 bin 319 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 52 kişi öldü.

Salgında 1 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 190'a yükseldi. Ölenlerin büyük bölümünün yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişiler olduğu bildirildi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'daki Omicron vakalarının tetiklediği salgın, kapanma tedbirleri ve şehir içi hareket kısıtlamalarına rağmen kontrol altına alınamıyor. Kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uygulanmaya devam edilmişti.

Sağlık yetkilileri kenti yüksek, orta ve düşük risk bölgelerine ayırarak son 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarını kaldırılacağını açıklasa da şehir içi hareket kısıtlamaları uzatılmıştı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 205 bin 257 vaka tespit edildi, 4 bin 828 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 431 Kovid-19 vakası tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 10 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken 9 bin 54 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 202 bin 291 vaka görülürken 9 bin 267 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp, normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor. Günlük vaka sayısı dün bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 5 bin 108, dış kaynaklı 113 vaka tespit edildi, can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, vaka sayısında mart sonundan itibaren görülen artış dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu adada en son 2021'in mayıs ve haziran aylarında Delta varyantının tetiklediği salgın dalgasında günlük vaka sayısı yalnızca birkaç günlüğüne 500'ün üstüne kadar çıkmıştı.

Günlük vaka sayısı, bu yıl 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da ise 5 bin eşiğini aşmıştı.

Yeni salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 61 bin 686 vaka görülürken virüs nedeniyle 856 kişi hayatını kaybetti.