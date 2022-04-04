Çin'de son 24 saatte 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son 24 saatte Çin ana karasında 1405, Hong Kong'da 3 bin 138 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Çin ile ihtilaflı Tayvan'da ise 275 vaka görüldü.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 1366'sı yurt içi kaynaklı, 1405 Kovid-19 vakası saptandı.

Buna ilaveten Kovid-19 testi pozitif olduğu halde hastalık belirtisi göstermeyen 11 bin 771 vaka tespit edildi. Çinli sağlık yetkilileri, bu tür vakaları genel toplama dahil etmiyor.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede son haftalarda hastalığa dönüşen ve dönüşmeyen vaka sayısı arasında büyük fark olması dikkati çekiyor. Bunun bulaşıcılığı yüksek fakat hastalık tablosu daha hafif olan Omicron varyantının yayılmaya devam etmesinin sonucu olduğu değerlendiriliyor.

Yurt içi kaynaklı 836 vakanın görüldüğü Cilin, en fazla yerel vakanın kaydedildiği eyalet oldu. Eyalette, hastalık belirtisi göstermeyen 2 bin 742 vaka kaydedildi.

Eyalet statüsünde müstakil yönetime sahip, ülkenin en büyük şehri Şanghay'da son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 425, göstermeyen 8 bin 581 vaka kaydedildi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 156 bin 143 vaka tespit edildi, 4 bin 638 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi. Günlük vaka sayısı 26 Mart'ta bu yana 10 binin altında seyrediyor.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 90 kişinin hayatını kaybettiği kentte Omicron vakalarının tetiklediği salgında yılbaşından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 49'a çıktı, virüsten ölüm oranı binde 6,9 oldu.

Kentte 60 yaş üzeri nüfusta aşılama oranlarının düşük olması, virüsün yayılmasıyla can kayıplarının artmasına sebep oluyor.

Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 171 bin 422 vaka tespit edilirken, 8 bin 172 kişi öldü.

Tayvan

Çin ile ihtilaflı Tayvan'da da Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 133'ü yerel, 142'si dış kaynaklı 275 vaka saptandı.

Yerel kaynaklı vakaların 11 şehir merkezi ve ilçeye yayılırken, can kaybı görülmedi.

Tayvan'da yerel kaynaklı günlük vaka sayısı 1 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde seyrediyor. Vaka sayısı önceki gün 183'e çıkarak salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Bu yıl tespit edilen 1713 yerel vakanın yalnızca 4'ünün orta ve ileri düzeyde hastalık belirtisi gösterdiği, geri kalanlarının az veya hiç belirti göstermediği kaydedildi.

Başından bu yana salgını kontrol altında tutmakta büyük başarı sağlayan 23,8 milyon nüfuslu ada ülkesi Tayvan, Mayıs 2021'de Delta varyantı taşıyan vakaların yol açtığı salgın dalgasında günlük vaka sayısı yalnızca 15 gün kadar 400'ün üzerine seyretmişti.

Tayvan'da bugüne kadar 24 bin 585 vaka görülürken, 853 kişi hayatını kaybetti.