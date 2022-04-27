Çin'de son 24 saatte 14 bin 298, Hong Kong'da 347 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 14 bin 298, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise 347 vaka kaydedildi. Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise 6 bin 339 vaka görüldü.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1824, hastalık belirtisi göstermeyen 12 bin 474 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 76 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 1606, göstermeyen 11 bin 956 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 48 kişi öldü.

Kentte vaka sayısı önceki güne göre yüzde 20,1 azalırken, önceki 3 gündeki düşüş sürdü.

Salgında 1 Mart'tan bu yana 534 binden fazla vaka görülürken, 238 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin büyük bölümünün yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişiler olduğu bildiriliyor.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın, kapanma tedbirleri ve şehir içi hareket kısıtlamalarına rağmen kontrol altına alınamıyor. Kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uygulanmaya devam edilmişti.

Sağlık yetkilileri kenti yüksek, orta ve düşük risk bölgelerine ayırarak son 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarını kaldırılacağını açıklasa da şehir içi hareket kısıtlamaları uzatılmıştı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 207 bin 81 vaka tespit edildi, 4 bin 876 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 12'si yurt dışı kaynaklı 347 Kovid-19 vakası tespit edildi, 7 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 11 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken, 9 bin 61 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 202 bin 638 vaka görülürken, 9 bin 274 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor. Günlük vaka sayısı dün bir kez daha salgının başından bu yana 6 bin 339 ile en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 6 bin 295, dış kaynaklı 44 vaka tespit edildi, can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, vaka sayısında mart sonundan itibaren görülen artış dikkati çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu adada günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez 6 bini aştı.

Günlük vaka sayısı, 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da ise 5 bin eşiğini aşmıştı.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 76 bin 938 vaka görüldü, virüs nedeniyle 858 kişi hayatını kaybetti.