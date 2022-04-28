Çin'de son 24 saatte 11 bin 367, Hong Kong'da 430 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 11 bin 367, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ise 430 vaka kaydedildi. Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da ise 8 bin 822 vaka görüldü.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1503, hastalık belirtisi göstermeyen 11 bin 367 vaka saptanırken, yurt dışı kaynaklı 82 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 1292, göstermeyen 9 bin 330 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 47 kişi öldü.

Kentte vaka sayısı önceki güne göre yüzde 21,7 azalırken, önceki 4 gündeki düşüş sürdü.

Yetkililer 28 Mart'tan bu yana uygulanan kapanma tedbirlerinin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirdi.

Salgında 1 Mart'tan bu yana 544 binden fazla vaka görülürken, 285 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin büyük bölümünün yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişiler olduğu bildiriliyor.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'da Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı.

Pekin'de vaka artışı sürüyor

Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakalar artmaya devam ediyor. Kentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 48, göstermeyen 2 vaka görüldüğü bildirildi.

Salgın Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamada, vakaların yaklaşık üçte birinin 6 okul ve 3 anaokulundaki çocuklarda görüldüğü kaydedildi.

Yeni vakaların tespit edildiği 3 bölgenin "yüksek riskli", 5 bölgenin ise "orta riskli" ilan edildi. Kentteki "yüksek riskli" bölgelerin sayısı 5'e, "orta riskli" bölgelerin sayısı 16'ya çıktı.

Nüfusu 21 milyonu aşan metropolde, 11 merkez ilçe ve bir özel ekonomik bölgede toplu testler uygulanıyor. Kentte Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor. Vatandaşlar, olası bir kapanmaya hazırlık için yiyecek stokluyorlar.

Pekin'deki yeni salgın dalgasında ilk vakalar 22 Nisan'da kaydedilmiş, öncesinde virüsün bir haftadır fark edilmeden yayıldığı bildirilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 208 bin 584 vaka tespit edildi, 4 bin 923 kişi öldü.

Hong Kong

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 15'si yurt dışı kaynaklı 430 Kovid-19 vakası tespit edildi, 8 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 12 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 190 binden fazla vaka görülürken, 9 bin 69 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 7,5 milyon nüfuslu Hong Kong'da bugüne dek 1 milyon 203 bin 608 vaka görülürken, 9 bin 282 kişi öldü.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve maliyeti açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.

Tayvan

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor. Günlük vaka sayısı dün bir kez daha salgının başından bu yana 8 bin 923 ile en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 8 bin 822, dış kaynaklı 101 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 2 kişi öldü.

Yaşamını yitiren iki kişinin 50'li ve 70'li yaşlarında olduğu, her ikisinin de kanser tedavisi gördüğü kaydedildi.

Kovid-19 salgınını başından itibaren kontrol altında tutmakta başarı sağlayan Tayvan'da, mart sonundan itibaren vakaların arttığı dikkat çekiyor.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu adada günlük vaka sayısı salgının başından bu yana ilk kez 8 bini aştı.

Günlük vaka sayısı, 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken, 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da ise 5 bin eşiğini aşmıştı.

Salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 76 bin 938 vaka görüldü, virüs nedeniyle 858 kişi hayatını kaybetti.