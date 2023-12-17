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Çin'de solunum yolu hastalıkları vakaları azalıyor

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü, tıbbi tesislerde solunum yolu hastalıklarıyla ilgili vakaların azaldığını açıkladı.

BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin'de tıbbi tesislerin acil ve ayakta tedavi bölümlerinde solunum yolu hastalıklarıyla ilgili vakaların genel teşhis ve tedavi sayısı giderek azalıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü mi Feng, Pazar günü düzenlenen basın toplantısında, birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki ateş ölçümü yapılan kliniklerde hastaların tıbbi ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılandığını belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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