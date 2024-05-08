Üye Girişi
Haberler

Çin'de Sol Ayak Dansı Festivali Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mouding ilçesinde 'sol ayak dansı' festivali düzenlendi. 'Etnik Yi kültürünün yaşayan mirası' olarak anılan bu eski dans, ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.

Dosya Boyutu: 16.10 MB

1. Festivalden çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mouding ilçesinde "sol ayak dansı" festivali düzenlendi.

"Etnik Yi kültürünün yaşayan mirası" olarak anılan bu eski dans, ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mouding'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Miras Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title