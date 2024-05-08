Çin'de Sol Ayak Dansı Festivali Düzenlendi
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mouding ilçesinde 'sol ayak dansı' festivali düzenlendi. 'Etnik Yi kültürünün yaşayan mirası' olarak anılan bu eski dans, ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.
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1. Festivalden çeşitli görüntüler
Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Mouding ilçesinde "sol ayak dansı" festivali düzenlendi.
"Etnik Yi kültürünün yaşayan mirası" olarak anılan bu eski dans, ulusal somut olmayan kültürel miras listesinde yer alıyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Mouding'den bildiriyor. (XHTV)