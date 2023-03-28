Çin'de Soğuk Hava Deposunda Yangın: 11 Ölü
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SHİJİAZHUANG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Cangzhou kentinin Cangxian ilçesinde terk edilmiş bir soğuk hava deposunda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
SHİJİAZHUANG, 28 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Hebei eyaletindeki Cangzhou kentinin Cangxian ilçesinde terk edilmiş bir soğuk hava deposunda çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.
Yerel yönetimin Salı günkü açıklamasına göre, Cui'erzhuang kasabasının Dongcun köyünde terk edilmiş bir soğuk hava deposunun yıkım işlemi sırasında yangın çıktı. Yerel saatle 14.30 sularında başlayan yangın 22.55'te söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel