Çin'de Soğuk Hava Dalgası Uyarısı

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Soğuk hava dalgası, 17-22 Şubat tarihlerinde Çin'in büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

Ulusal Meteoroloji Merkezi Perşembe günü yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının ülkenin orta ve doğu bölgelerinde etkili olacağı ve sıcaklıkta yaklaşık 20 santigrat dereceye varan ciddi düşüşler yaşanacağı tahmininde bulundu.

Shaanxi, Shanxi, Henan ve Shandong'da yoğun kar yağışı beklenirken, Henan, Hubei, Hunan ve Guizhou'da ise yağışla birlikte donma görülecek.

Merkez, bu dönemin Bahar Bayramı tatilinden dönüşlerin yaşanacağı en yoğun zaman olacağını belirtirken, soğuk hava dalgasının kara, demir, hava ve deniz yolu ulaşımına olumsuz etkileri olabileceği uyarısında bulundu.