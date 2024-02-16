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Çin'de Soğuk Hava Dalgası Uyarısı

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Çin'in büyük bir bölümünü etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkta ciddi düşüşler yaşanması bekleniyor. Ulaşımda olumsuz etkilerin olabileceği uyarısı yapıldı.

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Soğuk hava dalgası, 17-22 Şubat tarihlerinde Çin'in büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.

Ulusal Meteoroloji Merkezi Perşembe günü yaptığı açıklamada, soğuk hava dalgasının ülkenin orta ve doğu bölgelerinde etkili olacağı ve sıcaklıkta yaklaşık 20 santigrat dereceye varan ciddi düşüşler yaşanacağı tahmininde bulundu.

Shaanxi, Shanxi, Henan ve Shandong'da yoğun kar yağışı beklenirken, Henan, Hubei, Hunan ve Guizhou'da ise yağışla birlikte donma görülecek.

Merkez, bu dönemin Bahar Bayramı tatilinden dönüşlerin yaşanacağı en yoğun zaman olacağını belirtirken, soğuk hava dalgasının kara, demir, hava ve deniz yolu ulaşımına olumsuz etkileri olabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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