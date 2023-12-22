Çin'de Soğuk Hava Dalgası Sebze Arzını Etkilemiyor

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ÇEKİM TARİHİ: 21 Aralık 2023

1. Çin'den çeşitli kar manzaraları

3. Zibo'daki bir marketten çeşitli görüntüler

4. Kaifeng'deki marketlerden çeşitli görüntüler

Çin'de etkili olan soğuk hava dalgasının sebze arzını ve fiyat istikrarını etkilememesi için gerekli önlemler alınıyor.

"Toplam stokumuzu iki katına çıkardık. Sebze hallerinden alım yapmakla yetinmiyoruz. Tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasını ve arzın yeterli olmasını sağlamak için düzenli sebze tedarikçilerimizle de yakın temas halindeyiz."

"Marketimizdeki fiyatlar, yağmurlu ve karlı hava gelmeden önceki fiyatlara kıyasla çoğunlukla sabit kaldı. Stoklarımız çevre halkının temel ihtiyaçlarını karşılamaya yeter. Arz ve fiyat istikrarını güvence altına almak için Çin lahanası ve turp gibi sebzeleri depoladık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zibo/Kaifeng'den bildiriyor.

(XHTV)