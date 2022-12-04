Çin'de Soğuk Hava Dalgası Ortasında Sebze Hasadı Güncel Haberler HEFEİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki çiftçiler, son zamanlarda etkili olan soğuk hava dalgaları sürerken, pazara sunmak üzere sebze hasadı yapmakla meşgul.figureIndex2. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'ye bağlı Feixi ilçesinin Gaodian kasabasındaki bir sebze ekim üssünde sebze hasat eden sebze yetiştiricileri görülüyor, 3 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Yong/Xinhua) HEFEİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki çiftçiler, son zamanlarda etkili olan soğuk hava dalgaları sürerken, pazara sunmak üzere sebze hasadı yapmakla meşgul. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'ye bağlı Feixi ilçesinin Gaodian kasabasındaki bir sebze ekim üssünde yeni toplanmış havuçlar görülüyor, 3 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua) Hava fotoğrafında Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'ye bağlı Feixi ilçesinin Gaodian kasabasındaki bir sebze ekim üssünde sebze hasat eden sebze yetiştiricileri görülüyor, 3 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Anhui Güncel Haberler

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