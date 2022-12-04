Çin'de Soğuk Hava Dalgası Ortasında Sebze Hasadı
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HEFEİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki çiftçiler, son zamanlarda etkili olan soğuk hava dalgaları sürerken, pazara sunmak üzere sebze hasadı yapmakla meşgul.figureIndex2.
HEFEİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki çiftçiler, son zamanlarda etkili olan soğuk hava dalgaları sürerken, pazara sunmak üzere sebze hasadı yapmakla meşgul.
Kaynak: Xinhua / Güncel