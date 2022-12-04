Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'de Soğuk Hava Dalgası Ortasında Sebze Hasadı

Güncel Haberler

Çin'de Soğuk Hava Dalgası Ortasında Sebze Hasadı

HEFEİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki çiftçiler, son zamanlarda etkili olan soğuk hava dalgaları sürerken, pazara sunmak üzere sebze hasadı yapmakla meşgul.figureIndex2.

Çin'de Soğuk Hava Dalgası Ortasında Sebze HasadıÇin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'ye bağlı Feixi ilçesinin Gaodian kasabasındaki bir sebze ekim üssünde sebze hasat eden sebze yetiştiricileri görülüyor, 3 Aralık 2022. (Fotoğraf: Xu Yong/Xinhua)

HEFEİ, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'deki çiftçiler, son zamanlarda etkili olan soğuk hava dalgaları sürerken, pazara sunmak üzere sebze hasadı yapmakla meşgul.

Çin'de Soğuk Hava Dalgası Ortasında Sebze HasadıÇin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'ye bağlı Feixi ilçesinin Gaodian kasabasındaki bir sebze ekim üssünde yeni toplanmış havuçlar görülüyor, 3 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)

Çin'de Soğuk Hava Dalgası Ortasında Sebze HasadıHava fotoğrafında Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'ye bağlı Feixi ilçesinin Gaodian kasabasındaki bir sebze ekim üssünde sebze hasat eden sebze yetiştiricileri görülüyor, 3 Aralık 2022. (Fotoğraf: Liu Junxi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Anhui Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title