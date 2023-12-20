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Çin'de Soğuk Hava Dalgası Enerji Nakil Hatlarını Etkiledi

20 Aralık 2023 16:00 Güncelleme: 16:02 Abone Ol

Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinde son günlerde etkili olan şiddetli soğuk hava dalgası, Xihuang Dağı'ndan geçen bazı enerji nakil hatlarında buzlanmaya yol açtı. Enerji tedarik teknisyenleri, kesintisiz bir enerji sağlamak üzere elektrik nakil tesislerinde günlük denetim ve bakım çalışmaları yürütüyor.