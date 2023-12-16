Çin'de sivil havacılık sektörünün kargo ve posta hacmi, Kasım ayında 719.000 tona ulaştı. Bu rakam, pandemi öncesi dönemin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Çin'de Sivil Havacılık Sektörünün Kargo ve Posta Hacmi Rekor Seviyeye Ulaştı

BEİJİNG, 16 Aralık (Xinhua) -- Çin'de sivil havacılık sektörünün kargo ve posta hacmi, Kasım ayında 719.000 tona ulaştı.

Çin Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre, toplam kargo ve posta hacmi, 2019'un aynı döneminde kaydedilen rakamın yüzde 102,8 oranını yakalayarak art arda dört ay boyunca pandemi öncesi dönemin üzerine çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Veriler, sivil havacılık sektörü kapsamında yılın ilk 11 ayında taşınan yük ve posta hacminin 6,61 milyon ton olduğunu gösterdi.