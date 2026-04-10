Çin'de Sınır Ötesi Seyahatler İlk Çeyrekte Yüzde 13,5 Arttı

Çin'de Sınır Ötesi Seyahatler İlk Çeyrekte Yüzde 13,5 Arttı
Çinli sınır yetkilileri, 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam 185 milyon giriş ve çıkış işlemi gerçekleştirdi. Çinli vatandaşlar yurtdışına seyahatlerinde yüzde 14,2 artış gösterirken, yabancı uyrukluların girişleri yüzde 22,3 arttı.

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çinli sınır yetkilileri, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artışla toplam 185 milyon giriş ve çıkış işlemi gerçekleştirdi.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, Çin anakarası sakinleri söz konusu dönemde toplam 91,66 milyon sınır ötesi seyahat gerçekleştirdi. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artışa işaret ediyor.

Yabancı uyruklu kişiler, ilk üç ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,3 artışla 21,33 milyon sınır geçişi yaparken, idare, yabancı uyruklu kişilerin yaptığı toplam giriş sayısının yüzde 77,9'unu vizesiz girişlerin oluşturduğunu bildirdi.

Kaynak: Xinhua
