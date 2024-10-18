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Çin'de Sınır Denetimlerinde Büyük Artış

Çin'de Sınır Denetimlerinde Büyük Artış
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Çin genelinde bu yılın üçüncü çeyreğinde 160 milyon giriş ve çıkış seyahati kaydedildi. Yabancı girişlerinde geçen yıla göre yüzde 48,8 artış yaşandı.

BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin genelindeki sınır denetim kurumları, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1'lik bir artışla 160 milyon giriş ve çıkış seyahati kaydetti.

Ulusal Göç İdaresi'nin verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yabancılar tarafından yapılan toplam giriş sayısı yüzde 48,8 artışla 8,186 milyona ulaştı. Bu seyahatlerin 4,885 milyonu vizesiz gerçekleşti ve bu da bir önceki yıla göre yüzde 78,6'lık bir artış anlamına geliyor.

Çin, Temmuz ayında Hong Kong ve Makao Özel İdari Bölgeleri'nde kayıtlı tur grupları aracılığıyla güneydeki Hainan adasını ziyaret eden yabancılara 144 saatlik vizesiz giriş hakkı tanıyan yeni bir vizesiz giriş ve transit politikası yayımladı.

Ülkenin 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikası, Çin'in orta kesimindeki Henan eyaleti ile güneybatıdaki Yunnan eyaletinde bulunan üç giriş limanını kapsayacak şekilde daha da genişletildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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