Çin'de Sigorta Varlıkları Şubat'ta İstikrarlı Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'de sigorta sektörünün toplam varlıkları Şubat ayı sonunda 27.91 trilyon yuan (4.06 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin'de sigorta sektörünün toplam varlıkları Şubat ayı sonunda 27.91 trilyon yuan (4.06 trilyon ABD doları) olarak gerçekleşti.

Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu'na göre söz konusu rakam, geçen yıl sonu itibarıyla 27,15 trilyon yuan iken Şubat sonunda istikrarlı artış gösterdi. Sektörün net varlıkları da 2022 itibarıyla 2,7 trilyon yuan iken Şubat sonunda 2,82 trilyon yuana yükseldi.

Çinli sigortacılar Şubat ayında, kombine sigorta primlerinden 1,4 trilyon yuan elde etti. Rakam, 2022 yılının aynı döneminde elde edilen 1,3 trilyon yuanın üzerinde.

Tazminat ve ödeme harcamaları ise Şubat ayında, bir yıl önce ulaşılan 305.82 milyar yuanın üzerine çıkarak 331.42 milyar yuana ulaştı.