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Çin'de Sigorta Sektörünün Toplam Varlıkları 26,6 Tril Yon Yuana Ulaştı

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Çin'de Sigorta Sektörünün Toplam Varlıkları 26,6 Tril Yon Yuana Ulaştı

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin sigorta sektörünün toplam varlıkları Haziran sonunda 26,6 trilyon yuana (yaklaşık 3,88 trilyon ABD doları) ulaştı.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Resmi verilere göre, Çin sigorta sektörünün toplam varlıkları Haziran sonunda 26,6 trilyon yuana (yaklaşık 3,88 trilyon ABD doları) ulaştı. Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Kurulu, bu rakamın yılın başındaki rakamdan 1,8 trilyon yuan fazla olduğunu söyledi. Komisyon, sektörün istikrarlı performansını büyük ölçüde koruduğunu, riskleri daha güçlü bir biçimde savuşturabildiğini ve reel ekonomiye daha etkin bir şekilde hizmet ettiğini söyledi. Kombine sigorta primi gelirleri, 2022'nin ilk yarısında yıllık yüzde 5,1 artarak 2,8 trilyon yuana, tazminat ve ödeme harcamaları ise yüzde 3,1 artışla 776,8 milyar yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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