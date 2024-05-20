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Çin'de Sığır Boyama Yarışması Düzenlendi

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Çin'in Yunnan eyaletindeki Jiangcheng ilçesinde sığır gövdesi boyama yarışması düzenlendi. Başlangıçta sığırları kaplanlardan korumayı amaçlayan geleneksel uygulama, sevilen bir yerel sanat formuna dönüştü. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor.

Sığır boyama yarışmasından çeşitli görüntüler

Çin'in Yunnan eyaletindeki Jiangcheng ilçesinde sığır gövdesi boyama yarışması düzenlendi.

Başlangıçta sığırları kaplanlardan korumayı amaçlayan geleneksel uygulama, sevilen bir yerel sanat formuna dönüştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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