Çin'de "sıfır vaka" için sıkı önlemler

Çin, Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi kapsamında sıkı önlemler almaya devam ediyor. Çin'in doğusunda bulunan Yiwu kentinin girişinde kurulan kontrol noktalarında kovid-19 testi yaptıran yolcular, arabalarına ve kollarına bant yapıştırılarak geçiş yapabiliyorlar.

Omicron vakaları, "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü

Şanghay'da bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo, Çin'in Kovid-19'a karşı "sıfır vaka" stratejisi için sınamaya dönüştü.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve sosyal maliyeti açısından tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı hala belirsizliğini koruyor.