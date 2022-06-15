Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 6 kişi öldü - Haberler

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Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 6 kişi öldü

AA - Emre Aytekin - Güncel
Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle 6 kişi öldü

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin güneyindeki Fucien eyaletinde çöken bir evde 3 kişi, Ciangşi Cuang Özerk Bölgesi'ndeki toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kuzeydeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde de dağ yolunda sele kapılan otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi kayboldu.

Seller nedeniyle haziran başından bu yana 200 bin kişi yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.

Çin'de yaz aylarında, özellikle tropik altı iklim kuşağında yer alan ülkenin orta ve güney kesimlerinde, mevsimsel yağışların sebep olduğu seller can kayıplarına ve hasara yol açıyor.

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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