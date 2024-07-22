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Çin'de şiddetli yağışlar sonucu sel: 10 kişi hayatını kaybetti

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Çin'in Sichuan eyaletinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.

CHENGDU, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Sichuan eyaletinde şiddetli yağmurların yol açtığı selin ardından kurtarma görevlileri 10 kişinin cansız bedenine ulaştı. Yerel yetkililerin Pazar günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre kayıp 29 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Kurtarma görevlileri kayıp kişilere ulaşmak için insansız hava araçları, özel eğitimli arama köpekleri ve yaşam tespit cihazları kullanıyor.

Cumartesi günü 02.30 sularında şiddetli yağışın ardından yerel bir nehrin taşması sonucu Ya'an kentine bağlı Hanyuan ilçesinin Xinhua köyünde 40'ın üzerine ev hasar gördü.

Yaralanan 15 kişi hastanelere kaldırılırken hiçbirinin hayatı tehlikesi olmadığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle 412 bölge sakini tahliye edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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