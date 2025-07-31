Çin'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Ölü Sayısı 70'e Yükseldi

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Çin'de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde ölenlerin sayısı 70'e ulaştı. Başkent Pekin'in kuzeydoğusundaki Miyun bölgesinde bir yaşlı bakımevinde mahsur kalan kişiler arasında 31 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 70'e çıktı.

Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre hafta başından bu yana Çin'in farklı bölgelerinde "neredeyse bir yıllık yağışı 7 günde bırakan fırtınalar" etkisini sürdürüyor.

Aşırı yağışlardan kaynaklı seller başkent Pekin'in kuzeydoğusundaki Miyun bölgesinde bir yaşlı bakımevinde büyük hasara yol açtı.

Sel anında 55'i engelli 69 bakıma muhtaç kişinin bulunduğu bakımevinde mahsur kalan 31 kişi hayatını kaybetti.

Sellerden kaynaklı başkent Pekin dahil çevre bölgelerde 44, Hebei eyaletinde 16, Şanşi eyaletinde de 10 kişinin yaşamını yitirdi.

Farklı bölgelerde 4'ü belediye çalışanı toplam 9 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Guardian'ın haberine göre fırtınalarda araçlar devrildi, evler sular altında kaldı, 80 binden fazla kişi tahliye edildi ve 100'den fazla köyde elektrik kesintisi yaşandı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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