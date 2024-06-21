Üye Girişi
Haberler

Çin'de Şiddetli Yağışlar Nedeniyle Sel Kontrol ve Kurtarma Önlemleri Artırılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 Haziran'dan bu yana Çin'in güneyindeki birçok bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle yerel yetkililer afet hasarını azaltmak için sel kontrol ve kurtarma önlemlerini artırmaya çalışıyor. Çin'in doğusu ve güneyinin pek çok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle can kayıpları yaşandı, ekinler zarar gördü ve yollar kapandı. Yerel yetkililer aşırı hava koşullarının etkisini en aza indirmek için acil müdahale seviyelerini yükseltti.

MEİZHOU, 21 Haziran (Xinhua) -- 9 Haziran'dan bu yana Çin'in güneyindeki birçok bölgeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle yerel yetkililer afet hasarını azaltmak için sel kontrol ve kurtarma önlemlerini artırmaya çalışıyor.

Çin'in doğusu ve güneyinin pek çok bölgesini etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle can kayıpları yaşandı, ekinler zarar gördü ve yollar kapandı. Yerel yetkililer aşırı hava koşullarının etkisini en aza indirmek için acil müdahale seviyelerini yükseltti.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Dünya Güncel Haberler

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

Nüfusunun yüzde 98'i Müslüman olan Tacikistan'da başörtüsü ve dini bayramlar yasaklandı

 Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

 Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

Mide bulandıran görüntü! Köpeğe tecavüz ederken suçüstü yakalandı

 Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada

Doğum teşvik paketi geliyor! Doğum izninin uzatılması da kira ve kreş desteği de masada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title