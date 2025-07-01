Çin'de Şiddetli Yağışlar: 2 Ölü, 6 Kayıp

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Çin'in Nanyang kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişiden ise haber alınamıyor. Altyapıda zararlara yol açan yağışların ardından kurtarma çalışmaları sürüyor.

ZHENGZHOU, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Nanyang kentinin Xixia ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlarda 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişidense haber alınamıyor.

Yerel acil durum müdahale merkezinin salı günü yaptığı açıklamaya göre pazartesi günü iki kasabada toplam 225,3 milimetreye ulaşan yağışın ardından bir nehrin aşağı kesimlerinde su seviyesinin aniden yükselmesiyle altyapı zarar gördü, bazı bölge sakinleri de mahsur kaldı.

Başlatılan kurtarma çalışmalarında iki kişi başarıyla kurtarılırken kayıp kişilerin bulunması için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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