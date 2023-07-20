Çin'de Sichuan Havzası'nda Süper Derin Sondaj Kuyusu Açıldı

Çin'in güneybatısındaki Sichuan Havzası'nda süper derin bir sondaj kuyusu açıldı. Bu, ülkede 10.000 metreyi geçen derinlikte açılan ikinci sondaj kuyusu olacak. Sondajın başarıyla sonuçlanmasıyla yeni bir doğalgaz depolama sahasının keşfedilmesi bekleniyor.

CHENGDU, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki büyük bir doğalgaz üretim sahası olan Sichuan Havzası'nda Perşembe günü süper derin bir sondaj kuyusunun kazılmasına başlandı.

Bu, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Tarim Havzası'nda Mayıs ayı sonunda başlayan ilk sondaj kuyusunun ardından, ülkede 10.000 metreyi geçen derinlikte açılan ikinci sondaj kuyusu olacak.

10.520 metre derinlikte olması planlanan sondaj kuyusu, Sichuan Havzası'nın kuzeybatısında yer alıyor. Sondaj çalışmaları, PetroChina Güneybatı Petrolleri ve Doğalgaz Sahası Şirketi tarafından yürütülüyor. Sondajın başarıyla sonuçlanmasının ardından yeni bir süper derin doğalgaz depolama sahasının keşfedilmesi bekleniyor.

Şirketin baş mühendis yardımcısı Chen Lili'ye göre mühendisler, zorlu yeraltı koşulları nedeniyle sondaj sürecinde sayısız ve oldukça çetin güçlüklerin üstesinden gelmek zorunda kalacak.

Sondaj, bölgedeki Sinian formasyonu altındaki evrimin sırlarını daha da gözler önüne serecek. Bu, süper derin petrol ve doğalgaz kaynaklarını keşfetmek ve Çin'in petrol ve doğalgaz mühendisliğinin temel teknoloji ve ekipman kapasitesinin gelişimini desteklemek için büyük önem taşıyor.