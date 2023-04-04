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Çin'de Sıcaklıklar Mart'ta Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretti, Yağışlar Azaldı

Çin'de Sıcaklıklar Mart'ta Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyretti, Yağışlar Azaldı

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BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, ülkedeki sıcaklıkların bu yıl Mart ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve yağışların azaldığını açıkladı.

BEİJİNG, 4 Nisan (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, ülkedeki sıcaklıkların bu yıl Mart ayında mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ve yağışların azaldığını açıkladı.

Kurum Salı günü düzenlediği basın toplantısında meteorolojik verilere atıfla, Çin'de geçen ay ulusal ortalama sıcaklığın 6,7 santigrat derece olarak ölçüldüğünü kaydetti. Bu değer, diğer yılların aynı dönemine göre 1,9 santigrat derece daha yüksek olurken, 1961'den bu yana en sıcak geçen üçüncü Mart ayının yaşandığı anlamına geliyor.

Verilere göre, ortalama yağış miktarı 26,4 milimetre olarak ölçüldü. Bu geçtiğimiz yılların aynı dönemine göre yüzde 10,3 azalmaya işaret ediyor.

Meteoroloji İdaresi ayrıca Çin'de Mart ayında dört soğuk hava dalgasının ve dört kum fırtınasının kaydedildiğini duyurdu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Xinhua / Güncel

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