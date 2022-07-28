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Çin'de sıcak hava uyarısı

Çin'de sıcak hava uyarısı

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin büyük bölümünde sıcaklık değerlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle "turuncu alarmın" sürdürüleceğini bildirdi.

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Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin büyük bölümünde sıcaklık değerlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle "turuncu alarmın" sürdürüleceğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, gündüz saatlerinde Çin'in güney bölgeleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde sıcaklığın 35 dereceyi geçeceği belirtildi.

Cıciang ve Ciangşi eyaletleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde ise 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak saatlerde açık hava etkinliklerine katılmama ve açık havada çalışanların sık mola vermesi uyarısında bulundu.

"Turuncu" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Emre Aytekin - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Moğolistan Sincan Güncel Haberler

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