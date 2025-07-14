Çin'de Sıcak Hava Dalgalanması Ekonomik Hareketlilik Yaratıyor

Çin'de Sıcak Hava Dalgalanması Ekonomik Hareketlilik Yaratıyor
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Çin'in bazı eyaletlerinde etkili olan sıcak hava dalgaları, serinlik arayışındaki sektörlerde ekonomik canlılığı artırdı. Ziyaretçiler, doğal güzelliklerin yer aldığı alanlarda çeşitli aktivitelere katılarak yaz mevsiminin tadını çıkarıyor.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Son günlerde Çin'in bazı eyalet ve bölgelerini etkisi altına alan sıcak hava dalgaları, serinlik arayışına yönelik sektörlerde ekonomik hareketliliği beraberinde getirdi. Ziyaretçiler, Çin'in farklı doğal manzara alanlarında çeşitli aktivitelere katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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