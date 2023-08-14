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Çin'de selin vurduğu bölgelerde elektrik arızaları helikopter yardımıyla giderildi

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Çin'in kuzeydoğusundaki Hailin kentinde selin vurduğu bölgelerde elektrik arızalarını giderme çalışmalarında helikopterler kullanıldı. Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle Hailin şehrindeki Hailang Nehri boyunca uzanan elektrik tesisleri ciddi hasar gördü. Helikopterler yardımıyla kaldırılan ekipmanlar, sıradan kaldırma makinelerinin erişemeyeceği yerlere taşındı.

HABER: Çin'de selin vurduğu bölgelerde elektrik arızaları helikopter yardımıyla giderildi

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Selden etkilenen bölgelerde elektrik direği taşıyan helikopterlerin çeşitli görüntüleri

HABERİN İÇERİĞİ:

Çin'in kuzeydoğusundaki Hailin kentinde selin vurduğu bölgelerde elektrik arızalarını giderme çalışmalarında helikopterler kullanıldı.

Doksuri Tayfunu'nun etkisiyle Hailin şehrindeki Hailang Nehri boyunca uzanan elektrik tesisleri ciddi hasar gördü. Helikopterler yardımıyla kaldırılan ekipmanlar, sıradan kaldırma makinelerinin erişemeyeceği yerlere taşındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Helikopter Güncel Haberler

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