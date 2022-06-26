Çin'de Sel ve Kuraklık Yardımı İçin İhtiyati Tedbirler Alınacak - Haberler

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Çin'de Sel ve Kuraklık Yardımı İçin İhtiyati Tedbirler Alınacak

Xinhua - Güncel
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Çin'de Sel ve Kuraklık Yardımı İçin İhtiyati Tedbirler Alınacak

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ve su arzını güvence altına almak amacıyla sellerin kontrol altına alınması ve kuraklık yardımı çalışmalarına yönelik ihtiyati tedbirler alınması...

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanı Li Guoying, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak ve su arzını güvence altına almak amacıyla sellerin kontrol altına alınması ve kuraklık yardımı çalışmalarına yönelik ihtiyati tedbirler alınması yönünde çağrıda bulundu.

Aynı zamanda Devlet Selleri Kontrol Altına Alma ve Kuraklık Yardım Merkezi Başkan Yardımcısı olan Li, açıklamayı bir toplantı sırasında yaptı. Bakan Li, Cumartesi gününden Çarşamba gününe kadar şiddetli yağışların, İnci Nehri, Huaihe Nehri, Sarı Nehir, Haihe Nehri ve Liaohe Nehri vadilerinde etkili olacağının tahmin edildiği ve sel felaketine yol açabileceği konusunda uyardı. Li bu arada, kuraklıkların Huaihe Nehri, Sarı Nehir ve Haihe Nehri havzalarını vurmasıyla, bu havzaların bazı bölgelerinde kuraklık yardım çalışmalarını artırdı.

Bakan Li, ilgili departmanları yoğun sellerin önlenmesine odaklanmaya, afet uyarılarını geliştirmeye, yerel halk için acil durum tahliyesi hazırlıklarını yapmaya ve havzaların güvenliğini sağlamaya çağırdı. Li, kuraklık yardımı konusunda, kuraklık uyarısının zamanında yapılması ve düzenlemelere göre acil müdahalenin etkinleştirilmesi ve içme suyunun güvenliğinin sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti. Su Kaynakları Bakanlığı, kuraklığın Henan, Shaanxi, Gansu eyaletlerinin yanı sıra İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ni de vurması nedeniyle, Cumartesi günü saat 16.00'da kuraklığın önlenmesi için 4. seviye acil müdahale b

Xinhua / Güncel

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