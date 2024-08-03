Çin'de Sel ve Çamur Kayması: 2 Ölü, 8 Yaralı

ÇEKİM TARİHİ: 2 Ağustos 2024

Sel bölgesinden çeşitli görüntüler

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen sel ve çamur kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı ve 12 kişiden ise haber alınamıyor.

Acil kurtarma ve afet yardım merkezine göre, sel ve çamur kayması Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde Ganzi Tibet Özerk İli'nin Ridi köyünde meydana geldi.

Yaralılar tedavi için hastaneye sevk edilirken, 300'den fazla kişi güvenli bölgelere yerleştirildi. Kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan eyalette yer alan bir otoyol üzerindeki iki tüneli birbirine bağlayan bir köprü Cumartesi günü ani bir çamur kaymasının ardından çöktü. Olayda toplam 6 kişiyi taşıyan üç araç köprüden aşağı düştü.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.