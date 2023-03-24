Çin'de Sel Sezonunun Başlamasıyla Hazırlıklar Artırıldı

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Cuma günü, bu yılın sel sezonunun başlamasıyla güney bölgelere uyarıda bulunarak yoğun yağış ve sellere karşı önlem alma çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 24 Mart (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Cuma günü, bu yılın sel sezonunun başlamasıyla güney bölgelere uyarıda bulunarak yoğun yağış ve sellere karşı önlem alma çağrısı yaptı.

Son birkaç gündür Çin'in güney bölgelerinde şiddetli yağış görülüyor. Bakanlığın verilerine göre, Salı günü sabah 8.00 ile Cuma günü sabah 8.00 arasında Çin'in güneyinde 371.000 kilometrekarelik bir alanda toplam yağış 50 milimetreyi geçti.

Bakanlık, küçük nehirlerde ve dağlık bölgelerde sellere karşı korunmaya yönelik önlemlerin güçlendirilmesini ve küçük ile orta büyüklükteki rezervuarlarda sel kontrolünün artırılmasını istedi.

Bu yıl Çin'in bazı bölgelerinin daha şiddetli seller yaşaması bekleniyor.

Sarı Nehir'in orta ve aşağı kesimleri, Haihe Nehri ve İnci Nehri havzasının nispeten şiddetli sel durumları göreceği tahmin ediliyor.