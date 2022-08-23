Çin'de Sel Nedeniyle Ünlü Şelale Ziyarete Kapatıldı
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JİXİAN, 23 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaleti ile kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletlerinin sınırında bulunan Sarı Nehir üzerindeki Hukou Şelalesi görülüyor, 23 Ağustos 2022. Hukou Şelalesi'nde saniyede 4.
JİXİAN, 23 Ağustos (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaleti ile kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletlerinin sınırında bulunan Sarı Nehir üzerindeki Hukou Şelalesi görülüyor, 23 Ağustos 2022. Hukou Şelalesi'nde saniyede 4.500 metreküpten fazla akan suyla bu yıl en büyük sellerinden biri görüldü. Shanxi eyaletinin Jixian ilçe sindeki Hukou şelalesi manzaralı noktası, turistlerin güvenliği için Pazartesi günü öğleden sonra geçici olarak kapatıldı. (Fotoğraf: Lyu Guiming/Xinhua)