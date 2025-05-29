Çin'de Sel Felaketinde 8 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Çin'de Sel Felaketinde 8 Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı
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Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, son kayıp kişinin cesedinin bulunduğunu ve ölümlerin DNA testleriyle doğrulandığını bildirdi.

NANNİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin dağlık kesiminde meydana gelen selde kaybolan 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yerel yetkililerden perşembe günü yapılan açıklamada son kayıp kişinin cansız bedenin çarşamba günü saat 14.30 sularında nehrin yaklaşık 25 kilometre aşağısında sudan çıkarıldığı ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin DNA testleriyle doğrulandığı belirtildi.

Cuma günü sabah saatlerinde Longsheng ilçesine bağlı Sanshe köyünü vuran selde 8 kişi kaybolmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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