Çin'de sel felaketinde 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

CHENGDU, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde sağanak yağışların tetiklediği sel felaketinde 30'dan fazla kişinin kaybolmasının ardından kurtarma ekipleri Cumartesi günü saat 20.00 itibarıyla 8 kişinin cansız bedenine ulaştı ve sağ bulunan 4 kişi ise güvenli bir bölgeye nakledildi.

Yerel yetkililer afetin Cumartesi günü saat 02.30 sularında meydana geldiğini, Ya'an şehrine bağlı Hanyuan ilçesinin Xinhua köyünde 40'tan fazla evin hasar gördüğünü ve 1.254 sakinin selden etkilendiğini söyledi.

Toplam 443 kurtarma görevlisi hızla olay yerine gönderildi. Ulaşım ve iletişim kısmen yeniden sağlandı, selden etkilenen sakinlere ise barınma imkanı sunuldu.

Kurtarma operasyonu halen devam ediyor.