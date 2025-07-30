Çin'de Sel Felaketi: Askeri Güçler Afet Yardımına Sevk Edildi
Çin'in doğusu, kuzeyi ve kuzeydoğusunda devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketi sonrası, Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve yerel askeri birlikler afet yardım çalışmalarına katıldı. 4.100 kişi tahliye edildi ve 3.000'den fazla yardım malzemesi afetzedelere ulaştırıldı.
BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Halkın Silahlı Polis Gücü ve yerel askeri birlikler, ülkenin sel felaketinden etkilenen bölgelerinde yürütülen afet yardım çalışmalarına personel sevk etti.
Çin'in doğusu, kuzeyi ve kuzeydoğusunda son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve jeolojik afetlere yol açarak önemli can ve mal kayıplarına neden oldu.
Halkın Silahlı Polis Gücü'nün Beijing Kolordusu, afet yardım operasyonlarına destek amacıyla 2.000'den fazla personel görevlendirdi. Ekipler, salı öğle saatlerine kadar 4.100'den fazla kişinin tahliyesini gerçekleştirirken, 3.000'den fazla kutu yardım malzemesini afetzedelere ulaştırdı.