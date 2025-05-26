Çin'de Sel Faciası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Çin'de Sel Faciası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

NANNİNG, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde dağlık alanda yaşanan selin bir köyü vurmasının ardından kurtarma ekiplerinin 3 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Yerel yetkililerin pazar günü yaptığı açıklamaya göre selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı.

Cuma günü sabah saatlerinde Guilin kentinin Longsheng ilçesine bağlı Sanshe köyünde yaşanan selin ardından kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere 9 arama kurtarma ekibi görevlendirildi. Pazar günü saat 18.00 itibarıyla 2 kişiden haber alınamıyor.

Arama çalışmaları tüm tarafların gerçekleştirdiği yoğun taramalarla hız kesmeden devam ediyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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