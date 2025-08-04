Çin'de Sel Faciası: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

GUANGZHOU, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Huidong ilçesi kırsalında sel sularına kapılan 5 kişi hayatını kaybetti.

Huidong Kamu Güvenliği Bürosu'na cuma günü saat 20.22 sularında gelen bilgiye göre ilçeye bağlı Baima köyündeki Baima Dağı'nda geziye çıkan 5 kişi sel sularına kapıldı.

Yerel yetkililer ihbarın ardından vakit geçirmeksizin kurtarma operasyonlarına başladı.

İlçe acil durum yönetim bürosunun verdiği bilgilere göre kurtarma çalışmaları, karmaşık arazi yapısı ve güçlü su akışı nedeniyle güçlükle yürütüldü. Gelişmemiş ve yerleşimin olmadığı bir bölge olan olay yeriyse güvenlik önlemlerinin eksikliği nedeniyle tehlikeli olarak kabul ediliyor. Ayrıca gece görüş mesafesinin düşük olması, nehirde çok sayıda dip akıntısının bulunması ve son günlerde etkili olan kesintisiz şiddetli yağışlar gibi faktörlerin de kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığı kaydedildi.

Pazar günü saat 14.15 sularında kayıp 5 kişinin tamamının cansız bedenlerine ulaşıldı. Hayatının kaydedenlerden birinin 17 yaşında, diğerlerininse yetişkin olduğu belirtildi.

Arama ve kurtarma operasyonları için 1.300'den fazla kurtarma personeli görevlendirilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.