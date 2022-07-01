Çin'de Sel Baskınlarına Karşı Acil Müdahale Planı Aktive Edildi

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Su Kaynakları Bakanlığı Perşembe günü, ülkenin İnci Nehri Havzasında Chaba Tayfunu'nun tetikleyebileceği olası sel baskınlarına karşı 4. seviyede acil müdahale planını aktive etti.

Bakanlık, güney eyaletler Guangdong, Guangxi ve Hainan'ın yerel departmanlarını taşkınları ve dağ sellerini izlemeyi güçlendirmeye ve bunlara karşı ihtiyati tedbirler almaya çağırdı.

Bakanlık, tayfunlar ve şiddetli yağışlardan kaynaklanan hasarı önlemek amacıyla yerel yetkililerin gösterdikleri çabaları yönlendirmeleri için bu bölgelere üç çalışma grubu gönderildiğini söyledi.

Çin'de taşkın kontrolü için en şiddetlisi Seviye 1 olmak üzere dört kademeli bir acil müdahale sistemi bulunuyor.

Ulusal Meteoroloji Merkezi'ne göre, bu yıl üçüncü tayfun olan Chaba Tayfunu'nun saatte 10 ila 15 km hızla kuzeybatıya doğru hareket ederek bu hafta sonu Hainan'ın doğusundaki ve Guangdong'un batısındaki kıyılara ulaşması bekleniyor.

Gözlemevi, Cuma gününden gelecek Pazartesi gününe kadar, tayfunun tetiklediği fırtınalar ve yağmur fırtınalarının Çin'in güneyindeki çoğu bölgeyi vuracağını belirterek, dağ selleri, jeolojik afetler ve sellere karşı önlem alınması çağrısında bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde erzak tedarikinin genel olarak yeterli olduğunu belirterek sel mevsimi boyunca temel gereksinim malzemelerinin sorunsuz bir şekilde pazara ulaştırılmasının garanti edileceğini de sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel