Çin'in güneybatısındaki selde 1 kişi öldü, 17 kişi kayboldu

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde meydana gelen selde 1 kişinin öldüğü, 17 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Yongçuan ilçesinde dün gece başlayan ve bu sabaha kadar devam eden yoğun yağmur sele yol açtı.

İlçede arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları sürüyor.