Çin'in güneybatısındaki selde 1 kişi öldü, 17 kişi kayboldu
Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Xinhua ajansının haberine göre, Yongçuan ilçesinde dün gece başlayan ve bu sabaha kadar devam eden yoğun yağmur sele yol açtı.
İlçede arama kurtarma ve afet giderme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / Emre Aytekin