Çin'de Şeker Kamışı Tarlalarında Çalışan Çiftçiler - Haberler

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Çin'de Şeker Kamışı Tarlalarında Çalışan Çiftçiler

Xinhua - Güncel
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Çin'de Şeker Kamışı Tarlalarında Çalışan Çiftçiler

DAHUA, 11 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dahua Yao Özerk İlçesi'ne bağlı Dahua kasabasındaki şeker kamışı tarlalarında çalışan çiftçiler görülüyor, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

DAHUA, 11 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dahua Yao Özerk İlçesi'ne bağlı Dahua kasabasındaki şeker kamışı tarlalarında çalışan çiftçiler görülüyor, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Nisan, Güncel, Haberler

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