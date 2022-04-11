Çin'de Şeker Kamışı Tarlalarında Çalışan Çiftçiler
Xinhua - Güncel
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DAHUA, 11 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dahua Yao Özerk İlçesi'ne bağlı Dahua kasabasındaki şeker kamışı tarlalarında çalışan çiftçiler görülüyor, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)
DAHUA, 11 Nisan (Xinhua) — Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Dahua Yao Özerk İlçesi'ne bağlı Dahua kasabasındaki şeker kamışı tarlalarında çalışan çiftçiler görülüyor, 8 Nisan 2022. (Fotoğraf: Zhang Ailin/Xinhua)
Xinhua / Güncel